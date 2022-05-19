В знак уважения к природе, бренд Doucal`s, в этом сезоне, представляет новую концепцию ответственного потребления Slow Sneaker

В этом сезоне, бренд Doucal`s переосмысливает философию Slow fashion и предлагает концепцию Slow sneaker. Doucal's был задуман с целью создания качественной обуви, которая прослужит долго, в соответствии с тем, что сейчас известно как Slow Fashion. Медленная мода - такой подход к одежде, при котором Вы используете только качественные вещи, стараетесь покупать меньше, а также думаете о планете. Ключевое слово - уважение, в результате которого, рождается бережное отношение к природе, работникам и клиентам. Вся кожа, используемая на нашей фабрике, отличается высочайшим качеством и экологичностью. Концепция Slow Sneaker предлагает более минималистичный элегантный образ, где главными действующими лицами являются детали и качественные материалы.

В мире, где кроссовки становятся все более детализированными и экстравагантными, Doucal's предлагает вернуться к основному, к простоте и универсальности. Концепция Slow Sneaker заключается в том, чтобы созданный продукт, подходил на все случаи жизни, без необходимости иметь очень много разной обуви.