Веганская косметика OHAVE

OHAVE – экологичный, веганский косметический бренд корейской косметики для профессионального и домашнего ухода, являющийся натуральным источником природной энергии для вашей кожи.

Миссия бренда заключается в продвижении тенденций устойчивого развития, осознанности и разумного потребления:

«Это не просто забота о себе, но и бережное отношение к наследию, которое мы оставим будущим поколениям», – объясняют представители бренда.

В этот набор входят средства для всех этапов ежедневного ухода за кожей лица:

1. OHAVE Concentrated Botanic Biome Serum / Концентрированная сыворотка с растительным микробиомом OHAVE

Сыворотка со 100% растительной основой, которая укрепляет естественную силу кожи и поддерживает водный баланс с помощью ингредиентов растительного биома.

2. OHAVE Concentrated Botanic Biome Cream / Концентрированный крем с растительным микробиомом OHAVE

Высокоэффективный крем с превосходным увлажняющим эффектом, тонизирующий всt лицо, а также кожу вокруг глаз благодаря своей функции борьбы с морщинами и отбеливания.

Тоник, обладающий слегка вязкой текстурой. В его состав входят ингредиенты растительного происхождения, которые успокаивают и очищают уставшую и чувствительную кожу без раздражения.

Официальным дистрибьютором OHAVE является Candela Excellence Clinic.