Весеннее восстановление кожи и волос: мнение и рекомендации экспертов

После долгих зимних месяцев, когда нам приходилось защищаться от холода и темноты, весна приносит долгожданную свежесть, свет, тепло и энергию. Этот период смены зимы на лето становится временем возрождения и восстановления. Люди стремятся посвящать себе больше времени и ухаживать за собой. Это замечательный период для новых начинаний и заботы о теле и душе. Весна призывает нас к гармонии с собой и миром вокруг.

Зимние негативные факторы долгих 3 месяца влияли не только на наше эмоциональное состояние. С приходом весны многие люди обращают внимание на необходимость восстановления организма. У некоторых появляется большое желание заняться своей красотой, обновить гардероб или осуществить давнее желание по изменению внешности.

Как меняется бьюти-поведение людей с наступлением весны? На что стоит обратить внимание? Как восстановиться после зимы? Все эти вопросы мы задали экспертам.

Восстановление кожи

Юлия Галлямова, д.м.н., профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог, член Европейской Академии дерматовенерологии, член Европейского общества исследования волос, основатель бренда косметики PRIMADERMA.

Весной, чаще всего, мои пациенты приходят ко мне с запросом на восстановление кожи. Зимой (даже сильнее, чем летом) происходит очень сильное пересушивание, обезвоживание. Дело в том, что в это время года на кожу приходится двойной урон: и на морозе, и в отапливаемом помещении происходит повышенное испарение влаги. Поэтому к весне мы всегда видим последствия.

Домашний уход за кожей лица

Конечно, в домашнем уходе нужно сделать упор на глубокое увлажнение кожи. Поэтому все спешат покупать увлажняющие кремы, и это очень правильно. Особенно стоит обратить внимание на средства с мочевиной и гиалуроновой кислотой. Также, не стоит недооценивать силу дополнительных средств. Отличным решением для кожи будет систематическое применение увлажняющих, питательных и витаминных масок для лица.

В комплексе с хорошим уходом я всегда советую своим пациентам принимать Омега 3. Помимо этого, весной обязательно нужно проверить уровень витамина D, который сильно влияет на красоту и здоровье кожи и волос.

Говоря об особенностях ухода в весенний период, стоит обратить отдельное внимание на необходимость защиты кожи от солнечного излучения, особенно после домашних или профессиональных пилингов, косметологических процедур. С приходом весны нанесение SPF 50 является обязательным. Можно подобрать комфортное средство с легкой текстурой.

Косметологические процедуры

Из косметологических процедур я могу выделить Биоревитализацию, когда мы наполняем кожу гиалуроновой кислотой, что дает дополнительное увлажнение. Полезными для кожи станут и различные мезококтейли с гиалуроновой кислотой. С их помощью можно насыщать кожу на разной глубине. Еще весной косметологи любят назначать Газожидкостный пилинг (JET PEEL), Карбокситерапию и легкий фруктовый пилинг, который насыщает кожу влагой, полезными компонентами и хорошо отшелушивает ороговевшие частички кожи.

Восстановление волос

Татьяна Лисина, эксперт по колористике международного класса, основатель-тренер школы колористов, автор техник и методик «D-Set», «Striping», «Пенные бани», «Тотал блонд по системе Лисиной», «Игры разума», тритментолог, спикер бьюти-форумов, создатель бренда косметики для волос PILULYA.

После зимы у 99% девушек пересушены и травмированы волосы: кто-то ходит без шапки или не убирает под нее волосы, дополнительно влияют и перепады температур, отопление. А шапка — это тоже своеобразное механическое повреждение волос.

Домашний уход за волосами

Весеннее восстановление волос будет базироваться на домашнем уходе. Салонные процедуры — это в любом случае одноразовые истории. Уход за волосами должен быть ежедневным, последовательным и комплексным. Просто невозможно сделать одну процедуру и радоваться идеальным волосам. Поэтому грамотно подобранный домашний уход — это залог нашего счастья.

Каким он должен быть?

Маска, которая будет иметь восстанавливающие и увлажняющие свойства. Для увлажнения и восстановления подходят маски с кератином и гиалуроновой кислотой. В средстве обязательно должны быть липиды, жиры, которые будут отвечать за эластичность, так как сухие волосы чаще всего ломаются и секутся. Шампунь выбираем по типу кожи головы, здесь мы не ориентируемся на длину волос. Шампунь должен хорошо очищать кожу от загрязнений, не ждите от него каких-то волшебных эффектов. Несмываемые средства с маслами или сами масла — это обязательные и незаменимые средства для ежедневного ухода за волосами. Именно они оказывают наиболее долгий эффект за счет того, что эти средства находятся на волосах все время до следующего мытья головы. Если вы выбираете масло, то не путайте его с флюидом. Покупайте именно масло, так как флюид — это, простыми словами, либо “масло в воде”, либо “вода в масле”. Термозащита — это еще одно незаменимое средство для здоровья и красоты волос. Лучше всего выбирать средство с дополнительными активными компонентами, которые будут поддерживать хорошее состояние волос. Особенно важно ее применять перед укладкой горячими инструментами и сушкой феном.

При выборе средств нужно обращать внимание на состав. Самое основное — в них должно быть мало силикона, чтобы точно он не стоял в первых рядах списка состава.

Салонные процедуры

У парикмахеров есть несколько процедур для восстановления волос, например, “Счастье для волос”. Такие процедуры обычно имеют несколько этапов, где постепенно, с помощью сывороток, они насыщают волосы влагой. А сверху используют бальзам, чтобы закрепить ее внутри волоса.

Но замена салонным процедурам есть, и проводить ее вы можете сами:

Нанесите ваш обычный бальзам или маску на подсушенные полотенцем волосы. Средство нужно хорошо прочесать по волосам, распределить равномерно. Наденьте полиэтиленовую шапочку, сверху ее можно обмотать полотенцем. Выдерживайте 30 минут.

Эта домашняя процедура очень хорошо увлажняет, наполняет волосы влагой и полезными компонентами. После такой процедуры волосы становятся очень упругими, увлажненным, гладкими и блестящими.

Пластическая хирургия

Любовь Сафонова, врач со стажем более 30 лет, сертифицированный эстетический пластический хирург высшей квалификационной категории, обладатель авторских методик, выполняющий широкий спектр операций по направлениям интимная пластика, ринопластика, блефаропластика, маммопластика и др., а именно, любые пластические операции в аспекте функционально-эстетической бьютификации, а также практикующий исследователь в телесно-ориентированной психологии.

По моим многолетним наблюдениям, весной всегда отмечается всплеск обращаемости за эстетическими операциями. Это связано и с изменениями гормонального фона во время смены времени года. Весна — это пробуждение природы, и человеческой, внутренней природы. Не секрет, что весной у большинства людей улучшается настроение и появляется желание украсить себя, заняться своей красотой.

Наиболее востребованными в этот период оказываются операции в области лица, молочных желез и половых органов.

На лице чаще всего выполняются ринопластика и блефаропластика. Весной количество пациентов на эти операции увеличивается в разы.

Увеличение или подтяжка молочных желез, как правило, происходит весной для подготовки к пляжному сезону.

Интимная пластика становится тоже более востребованной весной, и я связываю это с изменениями гормонального фона пациентов. Весна — это всегда пора любви.

Конечно, чтобы летом быть в полном порядке, нужно уложить послеоперационный период в весенние месяцы.

Дмитрий Блинов, врач с 15 летним стажем, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, специалист клиники ”Основа”.

Для многих людей весна — это пора начинаний и изменений! В это время я действительно вижу увеличение количества пациентов, которые хотят проконсультироваться с хирургом, или желают поскорее сделать операцию.

На мой взгляд, достаточно часто весной девушки выполняют:

Маммопластику, во всех ее аспектах.

Липосакцию (коррекцию проблемных зон тела), как локальную, так и комплексную.

Отопластику (операцию по исправлению ушных раковин).

Все эти операции можно смело отнести к востребованным в период весны. И они гораздо лучше переносятся именно в эту пору. Так как мы избавляемся от нескольких слоев одежды, и пациентам легче переносить этап восстановления. Солнечная активность только возрастает, а это непосредственный фактор для увеличения витамина Д3, и в целом укрепления организма. Ну и, конечно, основное желание девушки надеть красивый купальник, подчеркнуть силуэт фигуры в знойный летний день на берегу моря, или на шезлонге у бассейна с освежающим коктейлем в руке.