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Алексей Бобровский

Volga Fashion Week состоялась в Москве

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  • 25 Октября 202316:58
21 и 22 октября в Москве прошла Volga Fashion Week. Свои коллекции в особняке XIX века на площадке Loft Hall представили более сорока дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Перми, Красноярска, Махачкалы и других городов страны.

Volga Fashion Week – это неделя моды, появившаяся на берегах Волги в 2016 году. За годы работы проект формируется как fashion эко-система,  объединяющая направления обучения, продвижения и сбыта коллекций российских дизайнеров. Весной этого года показы VFW впервые прошли в Москве.

«В наших планах проводить неделю моды в Москве дважды в год, согласно общепринятому сезонному циклу, - рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер VFW. – В этом году состоялись отборы дизайнеров в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже. По итогам лучшие коллекции представлены в Москве. У Volga Fashion Week есть своё,  узнаваемое лицо. Мы всегда готовы поддержать и отметить коллекции, в  которых присутствует история края, этнические и фольклорные мотивы, местный природный колорит».

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