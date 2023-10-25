Volga Fashion Week состоялась в Москве

Volga Fashion Week – это неделя моды, появившаяся на берегах Волги в 2016 году. За годы работы проект формируется как fashion эко-система, объединяющая направления обучения, продвижения и сбыта коллекций российских дизайнеров. Весной этого года показы VFW впервые прошли в Москве.

«В наших планах проводить неделю моды в Москве дважды в год, согласно общепринятому сезонному циклу, - рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер VFW. – В этом году состоялись отборы дизайнеров в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже. По итогам лучшие коллекции представлены в Москве. У Volga Fashion Week есть своё, узнаваемое лицо. Мы всегда готовы поддержать и отметить коллекции, в которых присутствует история края, этнические и фольклорные мотивы, местный природный колорит».