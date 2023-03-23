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Алексей Бобровский

Volga Fashion Week в Москве

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  • 23 Марта 202311:30
С 18 по 19 марта в Москве впервые прошло модное событие Volga Fashion Week. Volga Fashion Week – проект в сфере моды и креативных индустрий Поволжья, который уже семь лет помогает молодым местным дизайнерам создавать и презентовать свои коллекции. За семь лет работы была создана инфраструктура и отработаны технологии, которые позволяют дизайнерам становится известными и переходить на новый уровень.

Volga Fashion Week – это эко-система, с регулярной ежегодной неделей моды, возможностью сбыта, - Volga Fashion Market и отдельной площадкой для тех, кому интересно развитие рынка детской одежды - Volga Fashion Week Kids.  В этом году в дефиле приняли участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Чувашии, Приднестровья и других регионов. 19 марта на площадку Хлебозавода, гостиная No 9 прошла деловая программа «Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее». В программе приняли участие Андрей Сафинин директор Института дизайна и рекламы МАБ, Елена Залесская, директор HR-fashion агентства Modnoe buro, Татьяна Белькевич, президент РАФИ, Анна Киви, сооснователь агентства по запуску брендов Love Fashion Agency, Настасья Некрасова 3-D-дизайнер.
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