Volga Fashion Week – это эко-система, с регулярной ежегодной неделей моды, возможностью сбыта, - Volga Fashion Market и отдельной площадкой для тех, кому интересно развитие рынка детской одежды - Volga Fashion Week Kids. В этом году в дефиле приняли участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Чувашии, Приднестровья и других регионов. 19 марта на площадку Хлебозавода, гостиная No 9 прошла деловая программа «Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее». В программе приняли участие Андрей Сафинин директор Института дизайна и рекламы МАБ, Елена Залесская, директор HR-fashion агентства Modnoe buro, Татьяна Белькевич, президент РАФИ, Анна Киви, сооснователь агентства по запуску брендов Love Fashion Agency, Настасья Некрасова 3-D-дизайнер.
Volga Fashion Week в Москве
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- 23 Марта 202311:30
Volga Fashion Week – это эко-система, с регулярной ежегодной неделей моды, возможностью сбыта, - Volga Fashion Market и отдельной площадкой для тех, кому интересно развитие рынка детской одежды - Volga Fashion Week Kids. В этом году в дефиле приняли участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Чувашии, Приднестровья и других регионов. 19 марта на площадку Хлебозавода, гостиная No 9 прошла деловая программа «Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее». В программе приняли участие Андрей Сафинин директор Института дизайна и рекламы МАБ, Елена Залесская, директор HR-fashion агентства Modnoe buro, Татьяна Белькевич, президент РАФИ, Анна Киви, сооснователь агентства по запуску брендов Love Fashion Agency, Настасья Некрасова 3-D-дизайнер.
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