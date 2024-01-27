Восстановление кожи и волос после новогодних праздников

После новогодних праздников многие из нас из-за сбившегося режима дня, несбалансированного питания и употребления алкоголя столкнулись с проблемами с кожей и волосами. В этой подборке мы хотим рассказать о продуктах, которые быстро и эффективно восстановят обезвоженную кожу и безжизненные волосы, вернут свежесть и здоровое сияние.

Мультипептидный крем для лица от Lifecode, 50 мл.

Питательный крем для лица от «lifecode» с комплексом пептидов обеспечивает полноценное питание кожи в домашних условиях, наполняя её необходимыми микроэлементами. Гармоничное сочетание высокоэффективных компонентов улучшает общее состояние кожи и оказывает комплексное омолаживающее действие, подтягивая овал лица и сокращая выраженность морщин. В результате регулярного применения питательного мультипептидного крема для лица с лифтинг эффектом:

- повышается упругость и эластичность кожи;

- сокращается количество и выраженность морщин;

- овал лица становится заметно более подтянутым;

- улучшается качество кожи.

Крем имеет нежную текстуру, быстро впитывается и не оставляет липкой плёнки. Подходит для любого типа кожи.

Восстанавливающий гиалуроновый питательный крем для сухой и обезвоженной кожи лица, шеи и декольте, антиоксидантный, Гибискус & Эстрагон от Pravilnaya Kosmetika, 50 мл.

Новый питательный крем Гибискус и Эстрагон от бренда Pravilnaya Kosmetika для сухой и обезвоженной, созданный с использованием новейших технологий и ингредиентов, таких как мочевина, пантенол, гиалуроновая кислота и масло ши. Наша формула была разработана специально для достижения максимальных результатов в уходе за кожей лица, зоной шеи и декольте.

Крем проникает глубоко в кожу, обеспечивая ей интенсивное увлажнение и питание. Он помогает улучшить внешний вид и состояние кожи, разглаживает мимические и глубокие морщины, а также способствует заживлению повреждений и устранению сухости, раздражений и шелушений. Крем имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на коже. Отлично подходит как база или праймер под макияж

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой и упругой. Помогает улучшить тонус и эластичность клеток, что способствует сокращению видимости морщин и признаков старения.

Пантенол нормализует клеточный метаболизм и увеличивает плотность коллагеновых волокон. Это помогает усилить упругость кожи и ускорить процесс ее обновления. Имеет успокаивающие свойства, которые помогают уменьшить раздражение и покраснения. Также он помогает увлажнить кожу, предотвращая ее пересушивание, поскольку излишняя сухость может стимулировать выработку себума, что может привести к образованию прыщей и чёрных точек

Мочевина обеспечивает отшелушивание ороговевших клеток и уменьшает жирный блеск, делая кожу более матовой и свежей. Кроме того, мочевина способствует осветлению следов постакне и пигментных пятен, улучшая общий тон кожи. Ее регенерирующие свойства помогут коже быстрее восстановиться и вернуть ей здоровый вид.

Экстракт гибискуса богат флавоноидами, которые способствуют улучшению микроциркуляции и поддерживают нормальное функционирование капилляров. Это помогает обеспечить правильное кровоснабжение кожи, повышает ее тонус и предотвращает появление сосудистых сеток. Особенно полезно для тех, у кого кожа склонна к куперозу.

Экстракт эстрагона - мощный антиоксидант, который имеет антивозрастные свойства и помогает бороться со старением кожи. Способствует упругости и укреплению кожи.

Масло ши имеет успокаивающие и анти-воспалительные свойства, что помогает снять раздражение и улучшить общее состояние кожи. Оно помогает сохранить естественный баланс влаги в коже, предотвращает обезвоживание.

L'Oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular - маска для молекулярного восстановления волос, 100 мл.

Профессиональная несмываемая маска Absolut Repair Molecular, содержащая концентрат пептидного бондера + 5 аминокислот, для восстановления макро-молекулярной структуры волос.

Это больше чем поверхностный уход, это глубочайшее молекулярное восстановление. Чем больше волосы повреждены, тем сильнее разрушены пептидные структуры. Пептидные структуры – это мельчайшие молекулярные звенья, состоящие из пептидных связей и аминокислот. Когда они разрушены, волосы становятся ломкими, безжизненными и неподвижными. Легкая текстура формулы мгновенно проникает в структуру волоса и возвращает волосам первоначальную прочность, улучшает эластичность и подвижность волос*. Волосы выглядят ухоженными, мягкими, сияющими* и защищены от внешних агрессивных воздействий. Эта невесомая текстура мгновенно проникает и восстанавливает силу. Термозащита до 230°C. Восстанавливает 2 года повреждений за одно применение*. Быстро впитывающаяся кремовая текстура. Запоминающийся аромат бергамота, ванили, сандалового дерева и мускуса.

*Инструментальный тест