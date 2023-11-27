Вячеслав Печников с супругой на отдыхе в Дагестане

Наблюдение за путешествиями известных людей очень полезно, поскольку оно дает ценную информацию, представление о различных культурах и образах жизни, вдохновляет и расширяет взгляд на мир. Путешествия по России ценятся не только зарубежными туристами, но и жителями нашей страны. Необъятных размеров территория требует к себе особого внимания и не просто так. Здесь множество необычных мест, которые обязательно нужно увидеть своими глазами. Не упускает таких возможностей и семейная пара, Вячеслав и Татьяна Печниковы. Они посетили множество городов нашего государства, а также зарубежные страны. В этот раз супруги наслаждались красотами Дагестана. Первой остановкой была столица Дагестана — Махачкала. Супружеская пара — настоящие путешественники, поэтому не задерживаются надолго в одном месте. Но в Махачкалу, они конечно, потом вернулись, чтобы познакомится с культурой города.

Дальше Вячеслава и Татьяну ждал один из самых древнейших городов — Дербент, который собрал в себе самое лучшее для туристов. Печниковы прогулялись по городку, насладились захватывающими видами, открывающимися здесь на высокие горы. Цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть, Старый город (магалы), Сосновый бор — все это и многое другое семейная чета осмотрела за один день.

Каспийск встретил оперную певицу и ее мужа теплыми объятиями моря и незабываемыми впечатлениями. И вот, наконец, настал час возвращения в Махачкалу. Говорят, что это город с душой, который навсегда поселится в сердце. Здесь много достопримечательностей — памятники, музеи, парки, много ресторанов с местной кухней. В последние дни в Дагестане гуляла по городу. Чтобы привезти домой частичку Дагестана семья зашла в центральный парк города, который ценится, как место гастрономического и восточного колорита.

Пожалуй, самой масштабной достопримечательностью Дагестана можно считать Сулакский каньон. Вячеслава и Татьяна отправились на прогулку по заливам на лодках. В ходе экскурсии муж и жена побывали в одном очень загадочном месте, которое оказалось там, где не должно было оказаться. Это уникальный памятник природы — Сарыкумский бархан. Маленький кусочек пустыни. Кстати, здесь велись съемки фильма «Белое солнце пустыни».