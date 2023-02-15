Выставка-форум «Уникальная Россия» продемонстрировала всю палитру народных промыслов

III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» прошла в московском выставочном центре «Гостиный двор» с 24 января по 5 февраля 2023 года. Событие, объединившее 1250 экспонентов из 73 регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, посетили 57 000 человек. Особый интерес вызвали экспозиции Индонезии, Шри-Ланки, Турции и Индии.

«Уникальная Россия» объединила на своей площадке художественные союзы, общественные объединения и организации, искусствоведов и коллекционеров, экономистов и представителей бизнеса. В своем приветственном письме в адрес форума министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что за три года существования выставка-форум зарекомендовала себя как «масштабное событие в культурном календаре России».



Директор выставки «Уникальная Россия» Валерий Богомолов отметил:



- Это событие взяло на себя важнейшую роль - стать знаковым и понятным широкой общественности прикладным шагом по реализации Указа президента России от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», наглядно демонстрируя культурные и духовно-нравственные ценности, требующие защиты ради будущего наших детей. В своей работе мы опираемся и на ряд других важнейших документов, среди которых «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом».



Выставку организовали фонд «Уникальная Страна», ассоциация «Наследие и традиции» и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России, Министерства иностранных дел РФ.



Главными арт-объектами «Уникальной России» в 2023 году стали:



• символ выставки — пасхальное яйцо, посвящённое 800-летию со дня рождения Александра Невского, «Не в силе Бог, но в правде», выполненное в уникальных ювелирных техниках;

• исполинский молитвенный пояс «Молитва о России», выполненный торжокскими золотошвеями на натуральном бархате.



Также среди экспонатов были представлены: авторская керамика и фарфор; лаковая миниатюра; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; церковное искусство; виртуозная резьба по кости и дереву; кружевоплетение и вышивка, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Все эти изделия - вплоть до картин из кожи, украшений из тополиного пуха и бивней мамонта - возможно было не только увидеть, но и приобрести.



С помощью интерактивного проекта «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов» гости выставки смогли погрузиться в мир виртуальной реальности, выйдя в открытый космос, изучив коллекции цифрового искусства и создав свой шедевр в виртуальном мире.

В течение двух дней выставки все желающие могли принять участие в создании большого рукотворного «Древа дружбы» из глины. Масштабный проект возглавили народные мастера из Калужской области.



Точками притяжения выставки стали исторические экспозиции «Сестры милосердия военного времени» и «Великая Отечественная война», а также павильон «СССР – лучший опыт».



- «Уникальная Россия» - это важное культурно-патриотическое мероприятие, которое позволяет осмыслить уникальность России в мировом пространстве в реалиях текущего момента. Это наглядный срез современного российского искусства и культурного пространства, впечатляющая дискуссионная площадка, а также смотр достижений народно-художественных промыслов, - рассказал корреспонденту InterMedia пресс-секретарь выставки-форума Владимир Преображенский. - Выставка-форум показала, что Россия в 2023 году не отказалась в изоляции, а напротив – обрела новых друзей и укрепила связи с прежними. На площадке «Уникальной России» были представлены национальные стенды Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Турции, придав форуму уже международный статус. Культурная мозаика России, национальная и культурная идентичность, креативные индустрии, единство в многообразии, культурные коды России – эти и многие другие вопросы стали предметом более 100 интереснейших событий деловой программы, в рамках которой состоялись круглые столы, стратегические сессии, лекции, дискуссии и деловые встречи.



Разумеется, на выставке-форуме затронули и события последнего времени, организовав мероприятие поэтического общества «Поэты Донбасса» и урок мужества «Возьми пример с Героя», благотворительный концерт в пользу раненых и церемонию награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За жертвенность и самоотверженную работу».



Выставку-форум «Уникальная Россия» посетили видные деятели культуры и искусства, лидеры отечественной мысли и науки, руководители российских министерств и ведомств, представители руководства регионов и общественных организаций.