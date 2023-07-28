Яркие краски лета: сочные новинки от бренда базового нижнего белья и одежды belle you

Лето у каждого из нас ассоциируется с яркими красками, поэтому смело можно сказать, что цвета лета - это солнечный лайм, сочный коралл, яркий апельсин или спелая тыква! Бренд базового нижнего белья и одежды belle you этим летом радует своих многочисленных приверженцев моделями именно в этих цветах!

Среди новинок belle you - топы на широких бретелях в рубчик, легинсы со средней посадкой в рубчик, велосипедки удлиненные в рубчик с широким поясом.

Модели изготовлены из упругой микрофибры в рубчик по современной технологии без боковых швов. Топы дополнены широким цельновязаным поясом по низу изделия для дополнительной поддержки груди, а легинсы и велосипедки дополнены цельновязаным широким поясом и ластовицей, которые обеспечивают надежную посадку по фигуре, максимальный комфорт и удобство при носке.

Вещи идеально подходит как для домашних, так и для городских и спортивных образов в качестве повседневного топа, а также как элемент нижнего белья!

Новинки уже оценили звёзды шоу-бизнеса, блогеры и инфлюенсеры, многие из которых являются давними поклонниками belle you:

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Символично, что все эти цвета - отражение солнца в разные промежутки времени: от рассвета до заката! Пусть это лето дарит всем как можно больше положительных впечатлений и такой же яркой палитры эмоций, как новинки от belle you!