Yucatan Secret - новый парфюм для мужчин и женщин от Comptoir Sud Pacifique

С самого начала его название переносит нас в самое сердце экзотической страны, завораживающей своей историей и опьяняющей красотой своей природы: Мексика.

Мы находимся на полуострове Юкатан, в регионе мира, где гармоничный дуализм между двумя элементами: Водой и Землей, двумя неразрывными полярностями, лежал в основе развития цивилизации майя.

Из этой природы, которая вдохновляет на спокойствие и созерцание, цивилизация майя и сделала свою колыбель.

Вода всегда присутствует в реках, водопадах и особенно в «сенотах», где захватывающие дух запасы пресной воды, скрыты пышной экзотической растительностью.

Сеноты, «священные места», тесно связанные с поселением народа майя на Юкатане, представляют собой уникальную геологическую особенность в мире, редкой красоты!

Comptoir Sud Pacifique нашел вдохновение для своего нового аромата на этом полуострове с его великолепными природными пейзажами, где джунгли хранят, как хорошо хранимый секрет, «сеноты» и их кристально голубые воды.

Секрет Юкатана - это ольфакторная история двойственности между Водой и Землей; кристаллические и водные грани сочетаются, никогда не сталкиваясь, с древесными и амбровыми нюансами, чтобы создать настоящую музыкальную симфонию с ритмом без диссонанса !

Бергамот в верхних нотах становится нежным и сладковатым от Арбуза, затем Лаванда, поддерживаемая гранями абсента, играет трели, переходя к роскошному шлейфу из древесных и амбровых аккордов.

Тома Фонтэн, создатель этого творения, прекрасно справляется с устранением всех уголков, и нахождением идеальной гармонии ингредиентов между Водой и Землей, женским и мужским.

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