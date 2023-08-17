За последние полгода мы вроде должны радоваться, что наши ресурсы пошли на экспорт в Индию и страна избавилась от зависимости Европы, но оказалось, что всё не так просто. СМИ пестрят заголовками:

Ведомости "Как Россия сможет решить проблему зависших в Индии рупий?"

BFM.ru "Рупий у России много не бывает. Их бывает слишком много"

Lenta.ru "Лавров объяснил проблему расчетов в нацвалютах с Индией"

Oilcapital "Куда девать рупии?"

If24.ru "Москва не знает, что делать с миллиардами рупий"

Своим мнением, что делать с индийской валютой (рупией) поделился для моего блога Русак Дмитрий – профессионал по движению капиталов между странами с 22 летним опытом:

«Дорогие друзья, вы продали в Индию свой товар, и получили за него местную валюту рупии, в местном банке, деньги вроде как ваши, но вы не можете конвертировать их в доллар или иную валюту, не можете вывести в РФ и конвертировать в рубль. Что делать в этой ситуации?

С точки зрения привычного мира, вы в капкане, или как белка в индийском колесе. Деньги вроде есть, но их и как бы нет. Российские биржи ждут разрешения индийского регулятора по свободной конвертации, но его нет и возможно не будет, так как Индия формально не присоединилась к санкциям, но обязана учитывать этот риск в работе с другими странами, терять доход и бизнес желающих нет, а рычагов влияния на Индию у западного мира предостаточно.

Однако решения этой задачи все же есть, хотя с определенными оговорками и не такое очевидное.

1. Можно покупать акции индийских технологических компаний на фондовом рынке, рынок достаточно большой, емкий, но для работы с ним нужна отдельная, формально не связанная с Россией структура. В дальнейшем можно продавать, эти ценные бумаги на других биржах за валюту. Для реализации этой стратегии необходимо создать европейский фонд, с филиалом в Индии и принимать в него рупии, с ваших счетов. Такая стратегия, конечно затратная, может обойтись вам, примерно в 50-70 миллионов рублей на начальном этапе, но реализовав её вы сможете оказывать услуги другим компаниях с такими же «рупийскими» задачами. Дальнейшие операционные расходы безусловно будут но могут покрываться за счет работы. Под эту стратегию можно принимать в РФ деньги у граждан в рублях, а оформлять на них ценные бумаги уже в рупиях, таким образом нет движения капитала и при этом вы получаете рубли для себя здесь. Конечно, стратегия с ЦБ должна быть долгосрочной и интересной, у нас достаточно много людей любящих работу с ценными бумаги и сейчас смотрящих на Юго-Восточные рынки. В этом смогут помочь существующие в России финансовые институты.

2. Индия ведет торговлю в своей национальной валюте с Бангладеш, Бутаном и Непалом, и готова работать со Шри-Ланкой. С учетом потребности в отдыхе у моря, россиян, вполне можно вложить деньги в создание крупного курортного кластера, 5-4-3 звезды на разную потребность. Однако такая деятельность, так же необходима через иностранную структуру, учитывающую местное законодательство и традиции. В этом случае можно принимать оплату за отдых в рублях не выводя их дальше, а потребности кластера пополнять за счет рупий. Безусловно эта стратегия долгосрочная, но в новых экономических и политических реалиях, она вполне оправдана, по многим параметрам. Кроме этого, в вышеперечисленных странах можно закупать товары, необходимы в РФ, но насколько это оправдано и выгодно сложно сказать, хотя вполне можно договориться о встречных поставках с из других стран, было бы желание и понимание процессов.

В обоих этих вариантах, самое узкое место - создание иностранной структуры, и компаниями из стран СНГ уже не обойтись, они на примете, потому не особо работают, все всё понимают. Необходимо ставить иностранный фонд с лицензией и возможностями.

Вы можете сказать, что для русских такие возможности закрыты, это в целом так, но всегда есть варианты, они работают невзирая ни на что, даже для санкционных компаний. Прошу прощения, я не буду здесь раскрывать эти решения, все же задачи сугубо индивидуальны, и решения не подлежат массовому применению. Одно скажу, что применяя такие структуры, необходимо ставить механизм зашиты от менеджмента и наемного персонала, также предусмотреть возможные государственные ограничения. И главное не нужно пытаться реализовать сразу все объемы рупий, нужно понемногу отрабатывать небольшими траншами, чтобы увидеть узкие места, выстроить логику деятельности понятную регуляторам и максимально прозрачную, с учетом всех директив ЕС и Америки.»

Как автор блога #GrednevStory добавлю, что бы я делал сейчас, пока не реализованы идеи Дмитрия:

1. Предложил бы десяткам, а может и сотням самым крупным оптовикам тканей и фурнитуры России, номенклатуру товаров из Индии. У нас сейчас огромный дефицит по этим позициям, а Индия всегда славилась своими тканями. (Если кто знает к кому обращаться в нашем правительстве покупателям тканей, с таким предложением - напишите мне).

2. Провел работу с нашими маркетплейсами, чтобы они создали хороший отдел закупок, возможно с представительством в Индии и сконцентрировались на выкупе достойных товаров для наших покупателей. Уверен, что можно будет найти сотни, а может даже тысячи интересных позиций – от специй, сухофруктов и продуктов разных производств в индии, пока мы все плохо представляем, что там может быть хорошего.

Мы еще долго обсуждали эту тему и решили спросить искусственный интеллект. Что же ответил нам самый популярный на сегодня СhatGpt на запрос "Что делать России с рупиями в Индии?":

1. Установить долларовый обменный курс для рупий, чтобы стабилизировать их стоимость.

2. Заключить торговые соглашения с Индией, чтобы увеличить импорт товаров в Россию и способствовать использованию рупий.

3. Закупить товары из Индии, используя рупии, чтобы развивать взаимоотношения между двумя странами.

4. Открыть филиалы российских банков в Индии, чтобы улучшить условия обмена и перевода рупий.

5. Инвестировать в индийские проекты и компании через использование рупий.

6. Поддерживать обмен студентами и культурными программами между Россией и Индией, чтобы стимулировать использование рупий для путешествий и потребления.

7. Укрепить туристическую индустрию и создать туристические пакеты, где оплата может производиться в рупиях.

8. Облегчить процедуры получения виз для индийских граждан, чтобы облегчить использование рупий при посещении России.

9. Увеличить количество прямых рейсов между Россией и Индией, чтобы стимулировать торговлю и использование рупий.

10. Поддерживать развитие технологических стартапов в Индии и принимать платежи в рупиях за инвестиции в эти компании.

11. Закупать индийские фармацевтические продукты и медицинское оборудование в рупиях для улучшения здравоохранения в России.

12. Развивать образовательные программы и обмен студентами между Россией и Индией, чтобы стимулировать использование рупий для оплаты учебы.

13. Открыть много индийских ресторанов в России, где оплата может производиться в рупиях туристами из Индии.

14. Ввести специальные программы для инвесторов, предлагающих использование рупий для покупки недвижимости в России.

15. Увеличить инвестиции в индийскую сельскохозяйственную индустрию и закупать продукцию в рупиях для обеспечения продовольственной безопасности в России.

16. Разработать международные туристические маршруты между Россией и Индией, где оплата может производиться в рупиях.

17. Развивать туризм медицинского путешествия из России в Индию, чтобы пациенты могли оплачивать лечение в рупиях.

18. Открыть филиалы индийских банков в России, чтобы облегчить обмен и использование рупий.

19. Предоставлять льготы и стимулы для российских компаний, использующих рупии для покупки товаров и услуг в Индии.

20. Развивать партнерство между Российским и Индийским правительствами для совместного использования рупий в различных проектах и программах.

Мне понравился ход мысли искусственного интеллекта - можно развить эти идеи!

А затем мы задали ИИ еще один вопрос "Какие товары прибыльнее всего возить из Индии в Россию в 2023 году?", ниже список лучших ответов:

1. Шелковые изделия

2. Стеклянные изделия

3. Косметические продукты

4. Ювелирные украшения

5. Традиционная одежда (сари, куртки, джутовые товары и т.д.) и головные уборы (панамы, платки и т.д.)

6. Индийские специи

7. Аюрведические лекарства и добавки

8. Чай и кофе

9. Экзотические фрукты (манго, гранаты, личи)

10. Текстильные изделия (полотна, ковры, покрывала)

11. Бижутерия и аксессуары

12. Электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки)

13. Автозапчасти

14. Массивная мебель из дерева

15. Арахис и другие орехи

16. Экологически чистые товары (органическая косметика, натуральные детские товары)

18. Традиционные музыкальные инструменты

19. Керамические изделия (посуда, статуэтки)

Возможно, ещё найдутся позиции, что позволят достаточно быстро выправить торговый баланс к взаимному удовольствию стран. Вспомните разные страны и годы – когда Польша с Финляндией были для нас отличным поставщиком товаров, затем стала Турция с Китаем, а теперь наступает черед Ирана с Индией.