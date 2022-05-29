Журнал MODA topical и компания  VitHouse представили 12-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года 2022»

24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, совместно с компанией VitHouse состоялась ежегодная звездная премия, где были названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!
Ведущие премии: Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.
Награды получили:
Филипп Киркоров -“Прорыв года: Мужчина”
Филипп Киркоров -"Лучшее концертное шоу”!
Филипп Киркоров и Анна Асти - "Лидер хит-парадов!”
Люся Чеботина - " Прорыв года. Женщина”.
Ольга Серябкина - “Песня года”
St - “Рэп исполнитель года”
Катя Гусева - “Диджей Года”
Елена Блиновская - "Шоу, меняющее жизнь”!
Согдиана-"Королева востока”
Юлия Савичева -"Премьера года”
Наталья Подольская - "Музыка и стиль”
Олеся Судзиловская -"Актриса года”
МАРИ КРАЙМБРЕРИ- "Певица года”
Николай Басков - «Певец года»
Зара-"Клип года”
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков -"Лучшая дуэтная песня”
Ольга Бузова - " Королева трендов”
Артик и Асти- " Группа года"
Компания VitHouse- “Продукт года в сфере оконных технологий”
Диана Балашова - “Декоратор года”
Виктория Лесовая - “Исцели себя сам”
Анастасии Анисимовой - “Лучший инструктор нейрографики”
Крицкий Андрей - “Прорыв года в бьютииндустрии ”
Инна Тлиашинова- “Прорыв года 2022”
Марина Корпан- “Тренер года”
Юлия Корелина - “Бизнес-Вумен года”
Лилия и Рустам Покатаевы - “Продюсеры года”
Сорокина Кира - “За вклад в развитие безынъекционной бьюти-индустрии”
Оганнисян Лусине - “Фэшн бренд года”
Ольга Нечаева- “Лучший бренд натуральной косметики в России”
Ирина Йовович - “Старт года”
Алина Делисс - “Высшее мастерство”
Мари Мирай- Лучший инновационный проект
Юлия Нгуен - “Благотворительный фонд“Маленькая петит”
Наталья Михайлова - “Красота, созданная наукой”
Дарья Сибирева - “Телеведущая года”
Ирина Пирминова создатель бренда Bettaleme – “Fashion прорыв года”
Отель InterContinental на Мальдивах - “Лучший отель года”
Натали Андрес - “Музыка и вдохновение”
Гайк Бабаян - “Пластический хирург”
Ричтайм - “Лучший часовой бутик премиум класса”
Французский Ювелирный Дом Korloff - “Ювелирный бренд года”
Катрина Иванюшкина - “Дизайнер года”
Юлия Большакова - “Юрист года”
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгумен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства .
В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Bettaleme .
Свои хиты исполнили : Artik&Asti , Ольга Серябкина , Люся Чеботина ,Мари Краймбрери , Юлия Савичева , St , Согдиана , Алина Делисс , Ирина Йовович и Натали Андрес .
Пиар-поддержку осуществляет пиар-агенство Анны Исаевой “Большая медведица”.
Генеральный партнёр
VitHouse - окна, двери, интерьер для комфортной жизни.! Применение экологичных материалов и передовых технологий для воплощения стиля, красоты и безопасности вашего дома.
Официальный партнёр
Компания Rich Time – оплот независимого хронометрического люкса в России. Многие часовые марки, представленные RichTime, являются в своём деле лучшими из лучших!
Французский ювелирный дом Korloff, знаменит своими уникальными запатентованными огранками бриллиантов. Не зря Korloff называют король камней и камень королев.
Титульный партнёр
MARTINEX – российский лидер на рынке эстетической медицины: производитель и дистрибьютор инъекционных препаратов, пилингов и космецевтики.
Travel партнёр
InterContinental на Мальдивах открылся всего три года назад и за это время полюбился гостям из России безупречным сервисом, ярчайшим домашним рифом, разнообразной кухней и идеальным соотношением цены и качества.
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