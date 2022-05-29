Журнал MODA topical и компания  VitHouse представили 12-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года 2022»

24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, совместно с компанией VitHouse состоялась ежегодная звездная премия, где были названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!



Ведущие премии: Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.



Награды получили:



Филипп Киркоров -“Прорыв года: Мужчина”

Филипп Киркоров -"Лучшее концертное шоу”!

Филипп Киркоров и Анна Асти - "Лидер хит-парадов!”

Люся Чеботина - " Прорыв года. Женщина”.

Ольга Серябкина - “Песня года”

St - “Рэп исполнитель года”

Катя Гусева - “Диджей Года”

Елена Блиновская - "Шоу, меняющее жизнь”!

Согдиана-"Королева востока”

Юлия Савичева -"Премьера года”

Наталья Подольская - "Музыка и стиль”

Олеся Судзиловская -"Актриса года”

МАРИ КРАЙМБРЕРИ- "Певица года”

Николай Басков - «Певец года»

Зара-"Клип года”

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков -"Лучшая дуэтная песня”

Ольга Бузова - " Королева трендов”

Артик и Асти- " Группа года"

Компания VitHouse- “Продукт года в сфере оконных технологий”

Диана Балашова - “Декоратор года”

Виктория Лесовая - “Исцели себя сам”

Анастасии Анисимовой - “Лучший инструктор нейрографики”

Крицкий Андрей - “Прорыв года в бьютииндустрии ”

Инна Тлиашинова- “Прорыв года 2022”

Марина Корпан- “Тренер года”

Юлия Корелина - “Бизнес-Вумен года”

Лилия и Рустам Покатаевы - “Продюсеры года”

Сорокина Кира - “За вклад в развитие безынъекционной бьюти-индустрии”

Оганнисян Лусине - “Фэшн бренд года”

Ольга Нечаева- “Лучший бренд натуральной косметики в России”

Ирина Йовович - “Старт года”

Алина Делисс - “Высшее мастерство”

Мари Мирай- Лучший инновационный проект

Юлия Нгуен - “Благотворительный фонд“Маленькая петит”

Наталья Михайлова - “Красота, созданная наукой”

Дарья Сибирева - “Телеведущая года”

Ирина Пирминова создатель бренда Bettaleme – “Fashion прорыв года”

Отель InterContinental на Мальдивах - “Лучший отель года”

Натали Андрес - “Музыка и вдохновение”

Гайк Бабаян - “Пластический хирург”

Ричтайм - “Лучший часовой бутик премиум класса”

Французский Ювелирный Дом Korloff - “Ювелирный бренд года”

Катрина Иванюшкина - “Дизайнер года”

Юлия Большакова - “Юрист года”





Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгумен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства .



В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Bettaleme .

Свои хиты исполнили : Artik&Asti , Ольга Серябкина , Люся Чеботина ,Мари Краймбрери , Юлия Савичева , St , Согдиана , Алина Делисс , Ирина Йовович и Натали Андрес .



Пиар-поддержку осуществляет пиар-агенство Анны Исаевой “Большая медведица”.



Генеральный партнёр



VitHouse - окна, двери, интерьер для комфортной жизни.! Применение экологичных материалов и передовых технологий для воплощения стиля, красоты и безопасности вашего дома.



Официальный партнёр



Компания Rich Time – оплот независимого хронометрического люкса в России. Многие часовые марки, представленные RichTime, являются в своём деле лучшими из лучших!



Французский ювелирный дом Korloff, знаменит своими уникальными запатентованными огранками бриллиантов. Не зря Korloff называют король камней и камень королев.







Титульный партнёр



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Travel партнёр



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