Журнал MODA topical и Лаборатория улыбок Доктора Эльмара представили: 13-ую ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2021».

27 октября на одной из самых модных площадок Москвы, в банкетном зале «Триумф», прошла ежегодная звездная премия, где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса!
Имена самых стильных звезд этого года назвала непревзойденная пара ведущих – Надин Серовски и Андрей Разыграев.
Статуэтки получили:
Олеся Судзиловская – «Стильная актриса»
Надин Серовски– «Бизнес woman года»
Ольга Бузова – «Икона стиля»
Регина Тодоренко – «Самая стильная»
Жасмин – «Элегантность с перчинкой»
Анита Цой – «Стильное концертное шоу»
ST – «Рэп исполнитель»
Клава Кока – «Стильная певица»
Наталья Гордиенко – «Танцевальный хит года»
Владимир Пресняков – «Стильный дуэт» (с Подольской)
Елена Летучая – «Премия за заботу о людях в новом летучем надзоре - лига справедливости»
Dj Twins – «Стильные диджеи»
Гусейн Гасанов – «Блогер года»
Elman – «Продюсер года»
Родочинская Юлия – «Инстаграм маркетолог года»
Sun Island Resort & Spa 5* – «Лучший отель для активного отдыха 2021 на Мальдивах»
Лисап Милано – «Professional beauty бренд года»
VitGarden – «Лучшая садовая мебель»
Ипатьева Светлана – «Бизнес наставник года»
Денис Фаткуллин – «Бизнесмен года»
Марианна Россет – «Писатель года»
Eleganzza – «Fashion-бренд года»
Абдуллина Айгуль – «Бьюти прорыв года»
Kerry L – «Дебют года»
Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Дизайнеры года»
Ирина Прозорини - «ПАРФЮМ ГОДА»
Инна Тлиашинова – «Женщина Года 2021»
Тимур Хайдаров – «Пластический хирург»
Эльмар Бабаев – «Самый успешный стоматолог года»
Аида Пашаева – «Стильный косметолог»
Михаил Богомолов – «Топ-менеджер года»
Гоар Мурадян – «Звездный фотограф»
Ирина Исайкина – «Стильный архитектор года»
Юлия Яновская – «Психолог года»
Алина Делисс – «Стиль и Элегантность»
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.
В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Maison de Lusy, показ новой коллекци бренда Dual и показ от бренда Slover Collection.
Свои хиты исполнили: ST, Жасмин, Люся Чеботина, Kerry L, Владимир Пресянков и Наталья Подольская, Gafur, Наталья Гордиенко, Алина Делисс, Марианна Россет и многие другие.
Генеральный партнер - звездная стоматология «Лаборатория улыбок Доктора Эльмара». Звезды доверяют нам свою улыбку.
Официальный партнер - VitGarden - производитель садовой мебели из базальта. Лучшее для отдыха загородом.
Официальный партнер - Lisap Milano - это легендарный парикмахерский бренд, который покорил мир своими уникальными формулами.
Титульный партнер - LNС - эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.
Партнеры премии:
Премиальный модный бренд Eleganzza - коллекции авторских сумок и аксессуаров;
Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере;
Nanoasia - интеллектуальные технологии красот;
Профессиональная косметика для волос премиум класса KV-1, Испания;
Парфюмерный дом PROZORINI - cоздатель самых волшебных ароматов с феромонами и афродизиаками.
Slover Collection - изделия из экзотической кожи премиум класса;
Mary Kay - компания косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин;
Игристые вина ACQUESI из Пьемонта, Италия - прекрасное сопровождение для любого торжества;
AMF - международная сеть доставки цветов является профессионалом высшего класса и лидером рынка доставки цветов;
Мультибрендовый ювелирный салон Diamond District;
Frank Boclet - cмелость и дерзость, рок и бунтарство, гламур и элегантность. Один день чёрный, другой - белый.
Oтель Sun Island Resort & Spa 5 -непревзойденное место отдыха для любителей природы, приключений, семейного отдыха или романтики;
Дорог много — Путь один — Россия, Горный Алтай —Экологический курорт "Марьин Остров";
Невероятно-роскошный дизайнерский отель Address Beach Resort 5* - первой и уникальной концепции Address Hotels + Resorts в Дубае;
OLESIA FASHION - бренд женских боди от российского дизайнера Елены Гузевой;
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Пиар-поддержку осуществляет пиар-агенство Анны Исаевой “Большая медведица”.
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