Журнал MODA topical и Лаборатория улыбок Доктора Эльмара представили: 13-ую ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2021».

27 октября на одной из самых модных площадок Москвы, в банкетном зале «Триумф», прошла ежегодная звездная премия, где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса!

Имена самых стильных звезд этого года назвала непревзойденная пара ведущих – Надин Серовски и Андрей Разыграев.

Статуэтки получили:

Олеся Судзиловская – «Стильная актриса»

Надин Серовски– «Бизнес woman года»

Ольга Бузова – «Икона стиля»

Регина Тодоренко – «Самая стильная»

Жасмин – «Элегантность с перчинкой»

Анита Цой – «Стильное концертное шоу»

ST – «Рэп исполнитель»

Клава Кока – «Стильная певица»

Наталья Гордиенко – «Танцевальный хит года»

Владимир Пресняков – «Стильный дуэт» (с Подольской)

Елена Летучая – «Премия за заботу о людях в новом летучем надзоре - лига справедливости»

Dj Twins – «Стильные диджеи»

Гусейн Гасанов – «Блогер года»

Elman – «Продюсер года»

Родочинская Юлия – «Инстаграм маркетолог года»

Sun Island Resort & Spa 5* – «Лучший отель для активного отдыха 2021 на Мальдивах»

Лисап Милано – «Professional beauty бренд года»

VitGarden – «Лучшая садовая мебель»

Ипатьева Светлана – «Бизнес наставник года»

Денис Фаткуллин – «Бизнесмен года»

Марианна Россет – «Писатель года»

Eleganzza – «Fashion-бренд года»

Абдуллина Айгуль – «Бьюти прорыв года»

Kerry L – «Дебют года»

Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Дизайнеры года»

Ирина Прозорини - «ПАРФЮМ ГОДА»

Инна Тлиашинова – «Женщина Года 2021»

Тимур Хайдаров – «Пластический хирург»

Эльмар Бабаев – «Самый успешный стоматолог года»

Аида Пашаева – «Стильный косметолог»

Михаил Богомолов – «Топ-менеджер года»

Гоар Мурадян – «Звездный фотограф»

Ирина Исайкина – «Стильный архитектор года»

Юлия Яновская – «Психолог года»

Алина Делисс – «Стиль и Элегантность»

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Maison de Lusy, показ новой коллекци бренда Dual и показ от бренда Slover Collection.

Свои хиты исполнили: ST, Жасмин, Люся Чеботина, Kerry L, Владимир Пресянков и Наталья Подольская, Gafur, Наталья Гордиенко, Алина Делисс, Марианна Россет и многие другие.

Генеральный партнер - звездная стоматология «Лаборатория улыбок Доктора Эльмара». Звезды доверяют нам свою улыбку.

Официальный партнер - VitGarden - производитель садовой мебели из базальта. Лучшее для отдыха загородом.

Официальный партнер - Lisap Milano - это легендарный парикмахерский бренд, который покорил мир своими уникальными формулами.

Титульный партнер - LNС - эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.

Партнеры премии:

Премиальный модный бренд Eleganzza - коллекции авторских сумок и аксессуаров;

Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере;

Nanoasia - интеллектуальные технологии красот;

Профессиональная косметика для волос премиум класса KV-1, Испания;

Парфюмерный дом PROZORINI - cоздатель самых волшебных ароматов с феромонами и афродизиаками.

Slover Collection - изделия из экзотической кожи премиум класса;

Mary Kay - компания косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин;

Игристые вина ACQUESI из Пьемонта, Италия - прекрасное сопровождение для любого торжества;

AMF - международная сеть доставки цветов является профессионалом высшего класса и лидером рынка доставки цветов;

Мультибрендовый ювелирный салон Diamond District;

Frank Boclet - cмелость и дерзость, рок и бунтарство, гламур и элегантность. Один день чёрный, другой - белый.

Oтель Sun Island Resort & Spa 5 -непревзойденное место отдыха для любителей природы, приключений, семейного отдыха или романтики;

Дорог много — Путь один — Россия, Горный Алтай —Экологический курорт "Марьин Остров";

Невероятно-роскошный дизайнерский отель Address Beach Resort 5* - первой и уникальной концепции Address Hotels + Resorts в Дубае;

OLESIA FASHION - бренд женских боди от российского дизайнера Елены Гузевой;

Stokke – это норвежская компания, пользующаяся всемирным признанием благодаря своей первоклассной продукции для детей;

Сухофрукты премиум класса от компании SUHOFRUTZ – идеальный подарок для близких;

Кондитерский бренд Дарья Лобутева, специализируется на реализации тортов и пирожных;

Пиар-поддержку осуществляет пиар-агенство Анны Исаевой “Большая медведица”.