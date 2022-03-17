"Золото Рейна" представил 11 марта в зале "Зарядье" Мариинский театр

"Золото Рейна" – первую часть тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга" – представил 11 марта в зале "Зарядье" Мариинский театр.

В Москве будут исполнены все части оперного цикла. Мариинка остается единственным в России театром, где произведение немецкого композитора исполняют целиком. Оперы объединены сценическим решением, художник Георгий Цыпин создал на сцене мифическое пространство, где равнодушные истуканы молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ.

Тетралогия «Кольцо нибелунга» – история, созданная Рихардом Вагнером на основе сюжета древнегерманского эпоса под одноименным названием. Сюда входит 4 оперы – «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Музыку из этого цикла нельзя назвать простой для восприятия, ее невозможно слушать расслабившись. Однако она полна неописуемой красоты и потрясающе передает чувства и эмоции. Более 15 часов такой специфической музыки станут для слушателей своего рода мистическим откровением.

Несмотря на сложность постановки, все 4 оперы из цикла входят в сотню наиболее часто исполняемых опер во всем мире. Они звучат с подмостков ежегодно более 220 раз. При этом часть «Золото Рейна» исполняется чаще остальных примерно в полтора раза. Партии этих циклов весьма трудоемки для исполнителей, поэтому солистов подбирают особенно тщательно. В Москве оперу представили солисты Мариинского театра и симфонический оркестр под руководством дирижера Валерия Гергиева.