Арт-альбом Gucci по мотивам триллеров Дарио Ардженто

Итальянский дом моды выпустил лимитированный тираж очередной книги. На этот раз в центре внимания фильмы ужасов.

В лондонском издательстве Idea выходит арт-книга Disturbia («Помешательство»). Альбом составлен из фотографий, для которых модели позировали в одежде Gucci, имитируя известные кинообразы. В качестве источника вдохновения были выбраны триллеры и ужастики режиссера Дарио Ардженто, а вещи использовались из межсезонной коллекции итальянского дома моды. Автором снимков стал фотограф Питер Шлезингер, который уже не раз сотрудничал с маркой.

Официальный релиз книги назначен на 3 мая и состоится в отделении Dover Street Market в Нью-Йорке. Через две недели после этого тираж в тысячу экземпляров поступит в продажу в магазины Dover Street Market Лондона, Токио, Сингапура и Пекина. Стоимость одного экземпляра составляет около 65 долларов.