Азиатский рынок стал главным драйвером роста для люксовых марок в период пандемии

Мировая индустрия предметов роскоши продолжает страдать от воздействия пандемии коронавирусной инфекции. Согласно ноябрьским оценкам консультантов Bain & Company, рынок люкса в прошлом году сократится примерно на четверть, до уровня 2014 года.

Например, компания Burberry Group Plc сообщила о падении продаж, поскольку британский модный бренд пострадал от новой волны запретов в конце прошлого года, говорится в отчете Bloomberg. Сопоставимые розничные продажи снизились на 9% за три месяца до декабря. Аналитики ожидали падения на 8%. А вот с географической точки зрения, показатели Burberry были неоднозначными.

Аппетит покупателей в Азии был сильным, что обеспечило здесь ростом на 11%. Однако Европа и страны Ближнего Востока показали снижение темпов роста на 37%, что в основном было обусловлено отсутствием туристического потока. Согласно сообщению Bloomberg, в американском регионе также произошло снижение доходов на 8%.

Кроме того, в компании сообщили, что 15% ее магазинов в настоящее время закрыты, причем более одной трети открытых работают по сокращенному графику.

Люксовая группа Richemont, с другой стороны, сообщила о пятипроцентном увеличении продаж за три месяца до 31 декабря. Это обусловлено сильным ростом ее ювелирных брендов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, о чем сообщается в отчете Reuters. В документе также сказано, что продажи люксовых часов резко сократились во время пандемии, однако в ювелирной категории, возглавляемой брендом Cartier, дела обстоят лучше.

В холдинге отмечают, что в третьем квартале продажи марок группы выросли на 5%. В Азиатско-Тихоокеанский регионе, странах Ближнего Востока и Африки выручки выросли примерно на четверть, в то время как в Европе снизились на 20%. На американском рынке Richemont фиксируют застой.