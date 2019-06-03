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Артем Кузелев

Что вошло в дебютную коллекцию The Marc Jacobs?

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  • 03 Июня 201915:27
Сюжеты: Marc Jacobs

Журнал Dazed опубликовал фотопроект, полностью посвященный новой линейке Марка Джейкобса.

В дебютную коллекцию нового бренда The Marc Jacobs вошли футболки, свитера, брюки, пиджаки, шарфы, обувь и аксессуары. Кроме того, в линейке представлены несколько моделей пальто, выпущенных при поддержке марки Stutterheim. О новинках сам Джейкобс сказал, что попытался переосмыслить в них различные периоды в моде, поп-культуре, искусстве, музыке и фильмах. В дальнейших планах дизайнера коллаборации с другими брендами и знаменитостями, а также работа с архивами.

Приобрести вещи можно в магазинах основной линии, а также на официальном сайте Марка Джейкобса. Цены оказались вполне доступными: 35 до 1600 долларов в зависимости от модели.

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