Что вошло в дебютную коллекцию The Marc Jacobs?

Журнал Dazed опубликовал фотопроект, полностью посвященный новой линейке Марка Джейкобса.

В дебютную коллекцию нового бренда The Marc Jacobs вошли футболки, свитера, брюки, пиджаки, шарфы, обувь и аксессуары. Кроме того, в линейке представлены несколько моделей пальто, выпущенных при поддержке марки Stutterheim. О новинках сам Джейкобс сказал, что попытался переосмыслить в них различные периоды в моде, поп-культуре, искусстве, музыке и фильмах. В дальнейших планах дизайнера коллаборации с другими брендами и знаменитостями, а также работа с архивами.

Приобрести вещи можно в магазинах основной линии, а также на официальном сайте Марка Джейкобса. Цены оказались вполне доступными: 35 до 1600 долларов в зависимости от модели.