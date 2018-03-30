Дебют FREE AGE на Неделе моды в Москве

Весенний деловой сезон стал периодом яркого прорыва для петербургского трикотажного бренда премиум-класса FREE AGE. На прошедшей неделе команда презентовала коллекцию Pre-Fall 2018 на подиуме Недели моды в Москве.

В показ вошло более 40 образов, вобравших в себя весь накопленный опыт компании «Эколайф» (торговая марка FREE AGE) в дизайне и производстве трикотажных изделий одежды и аксессуаров для мужчин и женщин. Широкий модельный диапазон включал лаконичные шерстяные костюмы, базовые хлопковые и вискозные топы, кашемировые бадлоны и жакеты, и также уже ставшие хитом продаж удлиненные ангоровые кардиганы.

Все представленные образы были дополнены дизайнерской бижутерией l’Art Bijoux, ставшей логическим продолжением замысла дизайнеров FREE AGE с точки зрения стилевой основы. Натуральные и экологичные материалы, а также собственная производственная база позволяют создавать широкий модельный ряд капсульными коллекциями несколько раз в сезон. Многообразие использованных аксессуаров – от колец и браслетов до кулонов и серег – воплотило замысел стилистов показа предъявить зрителю не только готовую коллекцию FREE AGE, но и рекомендации по компоновке образа для клиента.

Бренд FREE AGE существует с 2016 года и фокусируется на создании трикотажных коллекций дизайнерской одежды и аксессуаров премиального уровня на собственном производстве в Санкт-Петербурге, обладающим передовым техническим оснащением. За три сезона активной работы, торговая марка успела презентовать свои последние разработки на крупных специализированных выставках и конкурсах (The Gallery Dusseldorf, CPM – Collection Premiere Moscow, «Мода России» и др.), получила сертификат Made in Russia, а также была удостоена ряда наград предпринимательских ассоциаций в лице владельца и генерального директора компании – Татьяны Затравиной. Продукция FREE AGE представлена в широкой сети торговых компаний, расположенных в 27 городах России, а также в специализированных шоу-румах в Санкт-Петербурге и Москве.

Стилисты показа: АННА ОККЕРТ, КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ (REAL PROFIT GROUP)

Официальное модельное агентства: NIK MODEL MANAGEMENT

Партнеры показа: LEBEL, L’ART BIJOUX, KEDDO, POBLENOU

Официальные фотографы: ЛЮБОВЬ ШЕМЕТОВА, ДМИТРИЙ БАБУШКИН, ГАЛИНА ЧИКУНОВА