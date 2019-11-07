22 октября состоялось торжественное открытие Недели Моды в Москве. Яркий старт юбилейной двадцать пятой Moscow Fashion Week дал известный российский кутюрье Валентин Юдашкин, представив в одном показе сразу две своих линии – Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids.

Впервые за 25-летнюю историю своего участия почетный резидент Недели Моды в Москве, член «Ассоциации высокой моды и прет-а-порте» и лауреат премии «Золотой манекен» – гран-при Недели Высокой Моды в Москве провел показ не на основном подиуме Гостиного двора, а в зоне Street Fashion, исследуя таким образом новое модное пространство. Вдохновением для новой коллекции маэстро «Contemporary Art prêt-à-porter весна-лето 2020» на этот раз послужило творчество французской художницы Fabienne Verdier.

В основу коллекции легли черно-белая графика с акцентом на мазки, штрихи и линии, выполненные с помощью аппликаций, вышивки и объемных членений. Яркие открытые цвета, такие как кадмий желтый, алый и ультрамарин, в свою очередь, добавили экспрессии. Запоминающимся элементом fashion-шоу стали плащи, расцветка которых демонстрировала всю палитру современного мегаполиса. Модельер подчеркнул, что наряду с традиционными материалами, такими как шелк и тяжелый сатин-дюшес, в этом году в коллекции он использовал различные хлопковые ткани: твил, поплин и батист.

Преемственность поколений и семейные традиции всегда являлись главными ценностями для династии Юдашкиных. В сезоне SS’20 креативный директор бренда Галина Юдашкина вдохновилась яркостью и колоритом Мексики. Коллекция вобрала в себя самые модные оттенки сезона: мятный, чистый голубой, густой желтый и другие цвета из летней палитры. Оставаясь верными наследию Дома Моды Valentin Yudashkin, в показе предстали модели с уникальным кроем и идеальной посадкой, а также обилием вышивки с применением ремесленных практик. Мерцание и переливы пайеток на платьях, дополненных невесомыми накидками и летние пальто со шлейфом, стали главными хитами коллекции. Yudashkin Kids, не изменяя себе, использовали исключительно натуральные материалы: шелковую органзу, тафту и хлопок. Ручная вышивка и декоративная отделках сделали каждый из образов неповторимым.

Почетными гостями показа стали Татьяна Михалкова, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Наталья Королева, Алсу, Валдис Пельш, Клара Новикова, Мария Федорова, Дарья Коновалова и многие другие деятели искусств и светские персоны.