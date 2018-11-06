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Артем Кузелев

Демна Гвасалия рассказал о новой коллекции в книге

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  • 06 Ноября 201818:09
Сюжеты: Balenciaga

На сайте издательского дома Rizzoli можно оформить предзаказ на книгу об осенне-зимней коллекции Balenciaga.

Креативный директор парижского дома моды Balenciaga опубликовал книгу, в которой показ бэкстейдж показа коллекции текущего сезона. В издание Balenciaga: Winter 2018 вошли фотографии Пьера-Анже Карлотти и Джонни Дюфорта, сделанные за кулисами шоу. Всего под одной обложкой собрано  300 фотографий, отобранных Демной Гвасалией. О новом опыте дизайне рассказал: «Я понял, что каждое шоу, которое я делаю для Balenciaga, является кинематографическим с точки зрения концепции и организации. Мне хотелось бы сопровождать каждое из них какими-то памятными вещами, которые позволили бы всем прочувствовать показ и то, что за ним стоит». Стоимость книги – 95 долларов.

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