Демна Гвасалия вдохновляется хозяйственной сумкой Ikea

Одним из самых ярких модных событий в сети на прошлой неделе стало обсуждение огромной синей сумки из новой коллекции Balenciaga.

Как только в сети появились снимки новой крупногабаритной сумки Balenciaga Arena, она тут же вызвала бурную реакцию пользователей. В огромной модели, созданной Демной Гвасалия, без труда угадывается обычная прочная сумка Ikea, которая продается в магазинах шведского ритейлера. Однако у аксессуаров есть несколько отличий, главное из которых их стоимость. За пластиковую сумку Ikea вы отдадите меньше доллара, а вот новинка Balenciaga стоит почти две тысячи.

Это не первый раз, когда креативный директор парижского дома Демна Гвасалия переосмысливает повседневные вещи. Не так давно он украсил логотипами службы DHL футболки своей марки vetements, а в последней коллекции Balenciaga можно заметить принты, вдохновленные логотипом кампании Берни Сандерса.