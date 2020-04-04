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Артем Кузелев

Детская линия Dior вновь открыта, но отшивает медицинские маски

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  • 04 Апреля 202011:06
Сюжеты: Dior

В парижском доме моды сообщили о том, что ателье Baby Dior возобновило работу, чтобы помочь врачам.

В условиях пандемии парижский дом моды возобновил работу детской линии, на которой теперь отшиваются медицинские маски и другой расходный материал, оказавшийся в дефиците. В официальном пресс-релизе бренда говорится: «С гордостью сообщаем, что мы вновь открыли наше ателье Baby Dior в Редоне, где этим утром на добровольных началах было запущено производство медицинских масок». В обращении также поясняется, что Dior активно участвует в помощи и защите всех тех, кто теперь каждый день выходит на передовую борьбы с коронавирусом.

Кроме того, дом Dior заказал в Китае 40 миллионов медицинских масок, которые затем будут распространяться на территории Франции, а также сделал пожертвование на борьбу с Covid-19 и переориентировал свою парфюмерную линию на производство санитайзеров.

 
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