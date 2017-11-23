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Артем Кузелев

Дикий Запад в рекламе Dior. Cruise, 2018

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  • 23 Ноября 201712:30
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании, cruise 2018

Парижский дом моды опубликовал снимки новой рекламной кампании с Рут Белл в главной роли.

Дом Dior представил широкой общественности снимки из рекламной кампании Cruise 2018. Коллекция была показана еще в мае, но согласно модному графику промо опубликовано только сейчас, за полгода до начала круизного сезона. На фотографиях, созданных фотографом Кэссом Бердом. В качестве источника вдохновения использованы пейзажи и атмосфера Дикого Запада, что повторяется и в некоторых образах. Главная роль в кампании досталась музе Dior Рут Белл.

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