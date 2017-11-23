Дикий Запад в рекламе Dior. Cruise, 2018

Парижский дом моды опубликовал снимки новой рекламной кампании с Рут Белл в главной роли.

Дом Dior представил широкой общественности снимки из рекламной кампании Cruise 2018. Коллекция была показана еще в мае, но согласно модному графику промо опубликовано только сейчас, за полгода до начала круизного сезона. На фотографиях, созданных фотографом Кэссом Бердом. В качестве источника вдохновения использованы пейзажи и атмосфера Дикого Запада, что повторяется и в некоторых образах. Главная роль в кампании досталась музе Dior Рут Белл.