Дом Balenciaga в Музее Виктории и Альберта

Кураторы нового проекта лондонского Музея Виктории и Альберта анонсировали дату открытия экспозиции.

1 / 20 Экспонаты выставки Balenciaga: Shaping Fashion







































Куратор Кэсси Дэвис-Строддер сообщила, что уже этой весной в Музее Виктории и Альберта в Лондоне откроется выставка Balenciaga: Shaping Fashion. Экспозиция будет доступна для посещения с 27 мая. Проект посвящен столетию со дня открытия первого салона Кристобаля Баленсиаги в Сан-Себастьяне. Выставка будет разделена на три тематических части и расскажет не только о жизни и творчестве знаменитого модельера, но и о его открытиях в моде и уникальных технологиях, которые он использовал.