Дом Dior опубликовал книгу, посвященную Виктуар де Кастеллан

Издание о работе главного ювелира Dior Joaillerie вышло в удобном формате словаря.

Парижский дом моды выпустил книгу о работе главы ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан. Издание A to Z of Victoire de Castellane – «Ювелирный словарь Виктуар де Кастеллан» вышла в издательстве Rizzoli, с которым марка сотрудничает уже долгие годы. В книге представлены эскизы украшений и 300 фотографий изделий из разных коллекций Dior Joaillerie. Кроме того, Оливье Габе, возглавляющий Музей декоративных искусств в Париже, составил список из нескольких десятков слов и дал им объяснения. Стоимость словаря – 150 долларов.