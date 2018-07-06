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Артем Кузелев

Дом Dior перенес дату весенне-летнего шоу

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  • 06 Июля 201813:13
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже

Показ новой сезонной коллекции парижской марки состоится 24 сентября в рамках Недели моды в Париже.

Французский дом Dior объявил о переносе следующего сезонного показа. Шоу, презентующее коллекцию весна-лето 2019, пройдет на день раньше запланированной даты. Получается, что в один и тот же день Недели моды в Париже пройдет два важных дефиле: кроме Dior, 24 сентября свою весенне-летнюю коллекцию представит и итальянская марка Gucci. Точное время и локации предстоящих показов пока что не сообщаются.

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