Дом Dior перенес дату весенне-летнего шоу

Показ новой сезонной коллекции парижской марки состоится 24 сентября в рамках Недели моды в Париже.

Французский дом Dior объявил о переносе следующего сезонного показа. Шоу, презентующее коллекцию весна-лето 2019, пройдет на день раньше запланированной даты. Получается, что в один и тот же день Недели моды в Париже пройдет два важных дефиле: кроме Dior, 24 сентября свою весенне-летнюю коллекцию представит и итальянская марка Gucci. Точное время и локации предстоящих показов пока что не сообщаются.