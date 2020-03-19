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Артем Кузелев

Дом Dior перенес круизное шоу. Причина не нова

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  • 19 Марта 202019:50
Сюжеты: Dior

В парижском доме моды сообщили, что показ круизной коллекции будущего года откладывается на неопределенный срок.

Причину можно не называть, на процессы в глобальной экономике последние месяца влияет лишь одно явление. Ранее планировалось, что круизное шоу Dior пройдет 9 мая в итальянском городе Лечче, на родине Марии Грации Кьюри. Однако судьба распорядилась иначе. И хотя нет никакой определенности с новой датой, в компании сообщают: «В качестве меры предосторожности, в соответствии с инструкциями государственных органов и для усиления координации международных рекомендаций, дом Dior решил отложить свое круизное шоу, обеспечивая безопасность всех своих сотрудников, участников показа и гостей».

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