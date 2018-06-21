Дом Dior посвятил коллекцию острову Миконос

В честь открытия временного магазина на греческом острове парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию аксессуаров.

Недавно на греческом Миконосе открылся поп-ап стор парижского дома Dior. В честь этого события марка выпустила капсульную коллекцию аксессуаров, разработанную Марией Грацией Кьюри. Источником вдохновения для создания сумок, обуви и других вещей для дизайнера послужила местная архитектура.