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Артем Кузелев

Дом Dior посвятил коллекцию острову Миконос

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  • 21 Июня 201815:06
Сюжеты: Dior

В честь открытия временного магазина на греческом острове парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию аксессуаров.

Недавно на греческом Миконосе открылся поп-ап стор парижского дома Dior. В честь этого события марка выпустила капсульную коллекцию аксессуаров, разработанную Марией Грацией Кьюри. Источником вдохновения для создания сумок, обуви и других вещей для дизайнера послужила местная архитектура.

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