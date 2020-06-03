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Артем Кузелев

Дом Dior запускает новую образовательную платформу

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  • 03 Июня 202013:23
Сюжеты: Dior

Очередной онлайн-проект парижской марки посвящен гендерному равенству.

Во французском доме сообщили о запуске образовательную платформы в рамках программы Women@Dior. Онлайн-проект, который стартует 9 июня 2020 года, посвящен гендерному равенству и лидерству женщин. В новом курсе примут участие 500 студенток из различных стран, которые смогут прослушать лекции преподавателей из ведущих университетов от Saint Martins до CentraleSupelec. После теоретического цикла слушательницы смогут попробовать силы в создании собственного проекта в рамках инициативы Dream for Change. Создательницы самых успешных получат финансовую поддержку концерна LVMH.

 
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