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Артем Кузелев

Дом Dior запустил онлайн-магазин в Японии

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  • 19 Ноября 201919:47
Сюжеты: Dior

У парижского дома моды стартовал e-commerce проект на территории Японии.

В честь открытия нового интернет-магазина Dior выпустил капсульную коллекцию, доступную только для интернет-пользователей в Японии. Линейку составили пять эксклюзивных моделей: сумочки Mini Book Tote и Small Book Tote, мужская футболка, кроссовки и чехол для iPhone. Что касается ассортимента интернет-магазина, то здесь можно вещи из всех основных линий дома, включая детскую, ювелирную и интерьерную. До конца года в Dior обещают запустить онлайн-магазины на территории Ирландии, Греции, Австрии, Португалии, Китае, Польше, Швеции, Дании и Румынии.

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