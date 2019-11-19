Дом Dior запустил онлайн-магазин в Японии

У парижского дома моды стартовал e-commerce проект на территории Японии.

В честь открытия нового интернет-магазина Dior выпустил капсульную коллекцию, доступную только для интернет-пользователей в Японии. Линейку составили пять эксклюзивных моделей: сумочки Mini Book Tote и Small Book Tote, мужская футболка, кроссовки и чехол для iPhone. Что касается ассортимента интернет-магазина, то здесь можно вещи из всех основных линий дома, включая детскую, ювелирную и интерьерную. До конца года в Dior обещают запустить онлайн-магазины на территории Ирландии, Греции, Австрии, Португалии, Китае, Польше, Швеции, Дании и Румынии.