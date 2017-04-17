Вход
ADV
Интересно
Gucci (244)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Gucci представил новую рекламную кампанию

  • 745
  • 0
  • 17 Апреля 201722:34
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании

Главными героями осенне-зимней коллекции итальянского дома стали исключительно темнокожи модели.

1 / 10
  • Gucci. Осень-зима, 2017/18

Разрабатывая новую рекламную кампанию, креативщики Gucci вдохновлялись музыкой в стиле северный соул и творчеством фотографа Малика Сидибе. Этим также можно объяснить и каст осенне-зимней кампании: новую коллекцию итальянского дома представляют исключительно темнокожие модели. За создание ярких и атмосферных снимков отвечал знаменитый фотограф Глен Лачфорд, которому удалось передать очень правильное настроение коллекции.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru