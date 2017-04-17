Дом Gucci представил новую рекламную кампанию

Главными героями осенне-зимней коллекции итальянского дома стали исключительно темнокожи модели.

1 / 10 Gucci. Осень-зима, 2017/18



















Разрабатывая новую рекламную кампанию, креативщики Gucci вдохновлялись музыкой в стиле северный соул и творчеством фотографа Малика Сидибе. Этим также можно объяснить и каст осенне-зимней кампании: новую коллекцию итальянского дома представляют исключительно темнокожие модели. За создание ярких и атмосферных снимков отвечал знаменитый фотограф Глен Лачфорд, которому удалось передать очень правильное настроение коллекции.