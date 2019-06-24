Дом Gucci проведет фестиваль инноваций

Итальянская компания инвестируют в первый европейский фестиваль инноваций «Рассвет сверхинтеллекта».

Новая инициатива дома Gucci посвящена техническому прогрессу, искусственному интеллекту и вопросам роботизации. Среди спикеров на данный момент заявлены директор фестиваля Burning Man Мариан Годелл, кинорежиссер Даррен Арофорски, консультант Soho.House Хлои Макинтош, директор Музея Галилея Паоло Галлуцци и эксперты Лондонской школы бизнеса и Северо-западного университета в США. В программе фестиваля также лекция от специалистов Gucci об инновационных подходах компании к работе с клиентами. Также посетителей ждет экскурсия по Gucci Garden. Все мероприятия пройдут в Милане и Флоренции с 9 по 11 июля.