Дом Gucci в расписании Недели моды в Париже

Показ коллекции сезона весна-лето 2019 пройдет в Париже 24 сентября.

Организаторы предстоящей Недели моды в Париже похвастались новым участником. Расписание сентябрьских показов пополнилось шоу итальянского дома Gucci под руководством Алессандро Микеле. Президент марки Марко Биззарри подчеркнул, что это единственный парижский показ, далее бренд вернется на подиум Милана.

Ближайший же показ Gucci состоится во французском Арле. Здесь 30 мая Микеле представит круизную коллекцию будущего года.