Дом Valentino посвятил капсулу делфтскому фарфору

Пьерпаоло Пиччоли украсил платья, рубашки, юбки и аксессуары нежными бело-голубыми узорами.

Итальянский дом моды Valentino представил новую капсульную коллекцию, получившую название Bluegrace в честь делфтского фарфора. Работая над капсулой, Пьерпаоло Пиччолли вдохновлялся архивам итальянской компании и фирменными бело-голубыми узорами. В коллекцию вошли платья, юбки, хлопковые рубашки, брюки, кожаные шоперы, шелковые платки и кашемировые шали. Увидеть все можно на официальном сайте марки.