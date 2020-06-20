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Артем Кузелев

Дом Valentino посвятил капсулу делфтскому фарфору

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  • 20 Июня 202014:28
Сюжеты: Valentino

Пьерпаоло Пиччоли украсил платья, рубашки, юбки и аксессуары нежными бело-голубыми узорами.

Итальянский дом моды Valentino представил новую капсульную коллекцию, получившую название Bluegrace в честь делфтского фарфора. Работая над капсулой, Пьерпаоло Пиччолли вдохновлялся архивам итальянской компании и фирменными бело-голубыми узорами. В коллекцию вошли платья, юбки, хлопковые рубашки, брюки, кожаные шоперы, шелковые платки и кашемировые шали. Увидеть все можно на официальном сайте марки.

 
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