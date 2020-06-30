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Артем Кузелев

Дом Valentino проведет кутюрное шоу в Риме

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  • 30 Июня 202012:31
Сюжеты: Valentino

Осенне-зимняя коллекция haute couture будет представлена на киностудии Cinecitta.

В итальянском доме моды сообщили, что в данный момент креативный директор Пьерпаоло Пиччоли и фотограф Ник Найт работают над постановкой иммерсивного шоу, объединяющего человеческое и цифровое, в рамках которого состоится презентация новой кутюрной коллекции Valentino. Мероприятие итальянского дома пройдет 21 июля на легендарной киностудии Cinecitta в Риме. Трансляция шоу будет доступна онлайн.

 
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