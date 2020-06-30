Дом Valentino проведет кутюрное шоу в Риме

Осенне-зимняя коллекция haute couture будет представлена на киностудии Cinecitta.

В итальянском доме моды сообщили, что в данный момент креативный директор Пьерпаоло Пиччоли и фотограф Ник Найт работают над постановкой иммерсивного шоу, объединяющего человеческое и цифровое, в рамках которого состоится презентация новой кутюрной коллекции Valentino. Мероприятие итальянского дома пройдет 21 июля на легендарной киностудии Cinecitta в Риме. Трансляция шоу будет доступна онлайн.