Дом Versace отказался от натурального меха

Донателла Версаче объявила, что ее дом моды собирается отказаться от натурального меха: «Я не хочу убивать животных, чтобы делать моду. Это не кажется мне правильным».

Использование натурального меха постоянно становится камнем преткновения в модной индустрии. Однако за последние несколько лет вопрос, кажется, окончательно решен в пользу этичного обращения с животными. Ведущие дизайнеры один за другим отказываются от меха в своих коллекциях, в лучшем случае прибегая к искусственным материал.

Ряды дизайнеров, выступающих за этичное отношение к животным, пополнились на днях совсем неожиданной персоной. О необходимости отказаться от использования меха вдруг выступила Донателла Версаче, чей дом моды всегда был больше про гедонизм и гламур, чем про этику и интеллект. В одном из свежих интервью дизайнер заявила: «Мех? Я не хочу убивать животных, чтобы делать моду. Это не кажется мне правильным».

Следом за новостью от Донателлы было опубликовано сообщение генерального директора Международной федерации меха Марка Оатта. В нем топ-менеджер заявил: «Я очень разочарован, узнав, что Versace не будут использовать настоящий мех в своих коллекциях. Большинство топ-дизайнеров будут продолжать работать с мехом, поскольку они знают, что это натуральный продукт, который производится с ответственностью. С растущей озабоченностью по поводу окружающей среды и пластмасс в модной индустрии я искренне верю, что мех является естественным и ответственным выбором для дизайнеров и потребителей».