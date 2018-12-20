Дом Versace выпустил собственную гирю

Уже больше суток по интернету ходят фотографии, наверное, самой модной в мире гири весом 10 килограмм и с ценником в 29 000 рублей.

В итальянском доме моды Versace задумались о здоровье своих клиентов. Недавно марка выпустила собственный спортивный снаряд – брендированную гирю весом 10 кг. Приобрести ее можно через официальную страничку бренда в Instagram, правда, отдать за нее придется 29 000 рублей. В итальянской компании отмечают, что гиря может стать идеальным подарком на Рождество и Новый год.