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Артем Кузелев

Дом Versace выпустил собственную гирю

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  • 20 Декабря 201815:56
Сюжеты: Versace

Уже больше суток по интернету ходят фотографии, наверное, самой модной в мире гири весом 10 килограмм и с ценником в 29 000 рублей.

В итальянском доме моды Versace задумались о здоровье своих клиентов. Недавно марка выпустила собственный спортивный снаряд – брендированную гирю весом 10 кг. Приобрести ее можно через официальную страничку бренда в Instagram, правда, отдать за нее придется 29 000 рублей. В итальянской компании отмечают, что гиря может стать идеальным подарком на Рождество и Новый год.

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