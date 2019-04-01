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Артем Кузелев

Дома Gucci и Roberto Cavalli получили награды ООН

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  • 01 Апреля 201913:49
Сюжеты: Gucci, Roberto Cavalli

Два именитых итальянских бренда были отмечены Организацией объединенных наций за помощь беженцам.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев прошло награждение марок Gucci и Roberto Cavalli за помощь в трудоустройстве эмигрантов. Премия и программа ООН Welcome. Working for Refugee Integration направлены на защиту беженцев, помощь им в поисках работы и профессиональную подготовку. Итальянские бренды поддержали инициативу год назад и запустили собственные благотворительные проекты.

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