Дома Gucci и Roberto Cavalli получили награды ООН

Два именитых итальянских бренда были отмечены Организацией объединенных наций за помощь беженцам.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев прошло награждение марок Gucci и Roberto Cavalli за помощь в трудоустройстве эмигрантов. Премия и программа ООН Welcome. Working for Refugee Integration направлены на защиту беженцев, помощь им в поисках работы и профессиональную подготовку. Итальянские бренды поддержали инициативу год назад и запустили собственные благотворительные проекты.