Донателла Версаче играет на барабанах в новом видео

Креативный директор Versace напомнила в рекламном ролике, что модные дизайнеры – это рок-звезды.

Новое рекламное видео итальянского дома моды вызвало настоящий восторг и у поклонников марки, и у тех, кому Versace до последнего дня был мало интересен. Раскрывая концепцию люксового панка, Донателла Версаче уселась за барабанную установку. Напомнить аудитории о том, что дизайнеры – это рок-звезды, креативному директору бренда помогли модели Анок Яи и Майке Инга с гитарами.