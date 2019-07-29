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Артем Кузелев

Донателла Версаче играет на барабанах в новом видео

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  • 29 Июля 201921:21
Сюжеты: Versace, Рекламные кампании

Креативный директор Versace напомнила в рекламном ролике, что модные дизайнеры – это рок-звезды.

Новое рекламное видео итальянского дома моды вызвало настоящий восторг и у поклонников марки, и у тех, кому Versace до последнего дня был мало интересен. Раскрывая концепцию люксового панка, Донателла Версаче уселась за барабанную установку. Напомнить аудитории о том, что дизайнеры – это рок-звезды, креативному директору бренда помогли модели Анок Яи и Майке Инга с гитарами.

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