Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Осень-зима, 2017/18

Американская актриса вновь стала лицом новой коллекции легендарного парижского дома моды.
Дженнифер Лоуренс вновь выбрана на роль лица новой коллекции Dior. Актриса приняла участие в минималистичной фотосессии, во время съемок которой примерила одежду и аксессуары из осенне-зимней коллекции дома. По новым черно-белым снимкам можно увидеть, что под руководством Марии Грации Кьюри стиль Dior стал намного демократичнее.
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