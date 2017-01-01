Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Осень-зима, 2017/18

Американская актриса вновь стала лицом новой коллекции легендарного парижского дома моды.

1 / 8 Dior. Осень-зима, 2017















Дженнифер Лоуренс вновь выбрана на роль лица новой коллекции Dior. Актриса приняла участие в минималистичной фотосессии, во время съемок которой примерила одежду и аксессуары из осенне-зимней коллекции дома. По новым черно-белым снимкам можно увидеть, что под руководством Марии Грации Кьюри стиль Dior стал намного демократичнее.