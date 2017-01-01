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Артем Кузелев

Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Осень-зима, 2017/18

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  • 08 Апреля 201711:36
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании

Американская актриса вновь стала лицом новой коллекции легендарного парижского дома моды.

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  • Dior. Осень-зима, 2017

Дженнифер Лоуренс вновь выбрана на роль лица новой коллекции Dior. Актриса приняла участие в минималистичной фотосессии, во время съемок которой примерила одежду и аксессуары из осенне-зимней коллекции дома. По новым черно-белым снимкам можно увидеть, что под руководством Марии Грации Кьюри стиль Dior стал намного демократичнее.

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