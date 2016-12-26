Джеймс Франко в каверстори GQ Italia. Декабрь, 2016

Актер, режиссер, продюсер, музыкант, художник, писатель и преподаватель стал главным героем свежего выпуска итальянской версии GQ.

1 / 8 GQ Italia. Декабрь, 2016















Современная культура знает мало примеров такой разносторонней одаренности и трудолюбия, как персона Джеймса Франко. Вдохновившись этим ярким мастером на все руки, редакция итальянского GQ пригласила Джеймса стать главным героем нового номера. В съемке фотографа Седрика Буше и стилиста Андреа Тенерани мистер Франко предстал как профессионал в разных областях, правда, спецодежду для него выбрали дизайнерскую. В фотосессии можно увидеть костюмы Ermenegildo Zegna, аксессуары Gucci, рубашки от Роя Роджера и плащ Prada. Получилось очень классно.