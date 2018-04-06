Джон Гальяно отказался от натурального меха

Креативный директор Maison Margiela сообщил, что больше не намерен использовать мех в своих коллекциях, и объявил себя веганом.

Натуральный мех – одна из самых горячих тем в модной индустрии последних лет, а особенно – последних месяцев. От его использования друг ха другом отказались марки, которые раньше не отличались участием в гонке за этику. Бренда Gucci, Tom Ford, Versace больше не будут использовать натуральный мех, что стало хорошим примером для других.

За флагманами моды последовал и Джон Гальяно, возглавляющий в последние годы марку Maison Margiela. Как признается сам дизайнер, просветление пришло к нему после общения со старшим вице-президентом PETA. Развитие налицо, ведь еще в 2003 году во время представления осенне-зимней коллекции Гальяно для Dior на подиум выбежала активистка PETA с протестным плакатом.