Дом Maison Margiela продлил контракт с Джоном Гальяно

Ренцо Россо рассказал СМИ, что хочет продолжать сотрудничество с французским дизайнером.

Издание WWD сообщило о том, что завершающийся контракт Maison Margiela и Джона Гальяно будет продлен. В беседе с журналистом президент компании OTB, которой принадлежит бренд, Ренцо Россо рассказала, что ему нравится работать с французским дизайнером. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что с момента сотрудничества холдинга с Гальяно, которое началось в 2014 году, продажи Maison Margiela выросли в два раза. Однако ни Россо, ни сам дизайнер не раскрывают срок действия нового соглашения.