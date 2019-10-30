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Артем Кузелев

Дом Maison Margiela продлил контракт с Джоном Гальяно

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  • 30 Октября 201922:18
Сюжеты: Martin Margiela, John Galliano

Ренцо Россо рассказал СМИ, что хочет продолжать сотрудничество с французским дизайнером.

Издание WWD сообщило о том, что завершающийся контракт Maison Margiela и Джона Гальяно будет продлен. В беседе с журналистом президент компании OTB, которой принадлежит бренд, Ренцо Россо рассказала, что ему нравится работать с французским дизайнером. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что с момента сотрудничества холдинга с Гальяно, которое началось в 2014 году, продажи Maison Margiela выросли в два раза. Однако ни Россо, ни сам дизайнер не раскрывают срок действия нового соглашения.

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