В 2020 году марка Maison Margiela на 20% увеличила выручку

Итальянский фэшн-холдинг OTB, владеющий брендами Diesel, Maison Margiela, Marni и Victor & Rolf, объявил о результатах работы в 2020 году. Как оказалось, пандемия коронавирусной инфекции не оказала сильного влияния на дела группы.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой ОТВ, доходы марки Maison Margiela увеличились в отчетный период на 20% и составили 240 млн евро. Справится с негативным воздействием пандемии бренду помог сегмент электронной коммерции. В общей сложности за 2020 год группа смогла заработать 1,31 млрд евро. Для сравнения в 2019 году доход холдинга составил 1,53 млрд евро. В компании отмечают, что половина продаж OTB приходится на марку Diesel, которая по-прежнему является самой прибыльной в портфеле холдинга.

Также по итогам 2020-го выяснилось, что наибольшей популярностью марки группы пользуются на японском рынке. Здесь совершается 27% продаж ОТВ.

Еще одной новостью, отраженной в отчете, стал намек на то, что в скором времени холдинг все-таки приобретет дом Jil Sander. Однако в релизе отмечается, что окончательных новостей стоит ожидать в скором времени.