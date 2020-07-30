У Maison Margiela новый исполнительный директор

Главным исполнительным директором бельгийского бренда стал Джанфранко Джанангели.

В руководстве марки Maison Margiela сообщили о назначении нового главного исполнительного директора. Во главе бельгийского бренда встал Джанфранко Джанангели, который ранее работал на руководящих должностях в Givenchy, Prada и Bottega Veneta. О том, каких перемен ждать Maison Margiela в ближайшем будущем, будет объявлено позже.