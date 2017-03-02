Эмма Уотсон на обложке Vanity Fair. Апрель, 2017

В преддверии выхода картины «Красавица и чудовище» актриса стала главной героиней нового номера журнала Vanity Fair.

1 / 10 Vanity Fair. Апрель, 2017



















После бешеного успеха «Гарри Поттер» Эмма Уотсон может выбирать сама проекты, в которых хочет участвовать. Именно поэтому мы редко видим актрису в кино, зато знаем ее как активного правозащитника. Однако все же Эмма не забывает о своей карьере, и в скором времени появится на экранах в мюзикле Билла Кондона «Красавица и чудовище». К этому событию и приурочена обложка свежего номера Vanity Fair, снятая Тимом Уокером.