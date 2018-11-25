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Артем Кузелев

Эзра Миллер в фотосессии Playboy. Декабрь, 2018

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  • 25 Ноября 201822:32
Сюжеты: Playboy

Одной из самых ярких и провокационных съемок уходящего года, безусловно, стал фотосет журнала Playboy с американским актером в главной роли.

Новый номер известного журнала вышел с провокационной съемкой, призванной сломать гендерные стереотипы. Некоторое время назад в Playboy отказались от обнаженной женской натуры, что ударило по размерам выручек, а теперь пошли еще дальше. На страницах издания можно найти насколько горячую, настолько и шокирующую для некоторых читателей фотосессию с участием американского актера Эзры Миллера. За создание снимков отвечал фотограф Райан Пфлюгер, перед чьим объективом Эзра предстал в соответствующих нарядах и характерных позах.

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