Эзра Миллер в фотосессии Playboy. Декабрь, 2018

Одной из самых ярких и провокационных съемок уходящего года, безусловно, стал фотосет журнала Playboy с американским актером в главной роли.

Новый номер известного журнала вышел с провокационной съемкой, призванной сломать гендерные стереотипы. Некоторое время назад в Playboy отказались от обнаженной женской натуры, что ударило по размерам выручек, а теперь пошли еще дальше. На страницах издания можно найти насколько горячую, настолько и шокирующую для некоторых читателей фотосессию с участием американского актера Эзры Миллера. За создание снимков отвечал фотограф Райан Пфлюгер, перед чьим объективом Эзра предстал в соответствующих нарядах и характерных позах.