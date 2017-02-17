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Артем Кузелев

Playboy возвращается к ню фотосессиям

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  • 17 Февраля 201712:19
Сюжеты: Playboy

Через год после отказа от обнаженной натуры журнал возвращается к старому формату.

Что ж, феминизм феминизмом, но коммерческий успех в издательском бизнесе – главное. Эксперимент журнала Playboy, который продолжался год, оказался неудачным, и международная редакция объявила, что готова вернуться к фотосессиям в стиле ню. Об этом на днях заявил Купер Хефнер, новый креативный директор издания и сын основателя Хью Хефнера. Новость была опубликована в сети Twitter и проиллюстрирована обложкой нового номера с обнаженной Элизабет Элам.

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