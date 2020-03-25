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Артем Кузелев

В США закрылась печатная версия Playboy

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  • 25 Марта 202015:44
Сюжеты: Playboy

Издатели приняли решение закрыть журнал, который выходил с 1953 года.

В журнале Playboy, созданном в начале 1950-х Хью Хефнером, сообщили о том, что печатная версия издания перестанет существовать. Пока что закрытие коснется только территории США, а решение принято в связи с финансовыми убытками издателей в том числе и из-за пандемии. Теперь журнал будет доступен лишь в цифровом формате.

Бен Кон, возглавляющий Playboy Enterprises, так прокомментировал новость: «На прошлой неделе, когда влияние пандемии коронавируса на производство контента и работу цепочек поставок стало еще более очевидным, мы были вынуждены ускорить внутреннее обсуждение того, как нам нужно изменить нашу печатную продукцию в США. Мы решили, что наш выпуск за весну 2020 года, который появится в американских киосках и цифровом формате на этой неделе, станет нашей последней печатной публикацией за год в США».

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