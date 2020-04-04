Фестиваль моды и фотографии в Йере изменил расписание

Организаторы знакового в модной индустрии мероприятия объявили о переносе события на октябрь 2020 года.

Генеральный директор Фестиваля моды и фотографии в Йере Жан-Пьер Блан сообщил: «У нас не было выбора, так как ни у кого нет ни малейшей уверенности в том, что в апреле можно будет куда-то поехать… В октябре фестиваль обязательно состоится, и мы планируем, что это будет суперсобытие». Очевидно, что решение о переносе выставки на вторую половину октября продиктовано вспышкой эпидемии коронавируса.

Кроме того, в оргкомитете ярмарки сообщили, что, как и планировалось ранее, председателем жюри фестиваля по-прежнему останется дизайнер Джонатан Андерсон, а в состав жюри войдут модель Кайя Гербер, главный редактор Vogue Hommes International Оливье Лаланн и директор парижского Музея декоративного искусства Оливье Габе.